«Фейеноорд» сыграет с «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов

«Фейеноорд» принимает «Байер» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Матч пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Фейеноорд» — «Байер» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Доступ к контенту стриминговой площадки возножен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Байер» можете отследить в нашем матч-центре.

Соперники попали в общий этап Лиги чемпионов напрямую. «Байер» стал чемпионом Германии, «Фейеноорд» стал вторым в голландской лиге.