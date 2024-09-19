Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:45

«Фейеноорд» — «Байер»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Фейеноорд» сыграет с «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Фейеноорд» принимает «Байер» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Матч пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Фейеноорд» — «Байер» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Доступ к контенту стриминговой площадки возножен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Байер» можете отследить в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Байер

Соперники попали в общий этап Лиги чемпионов напрямую. «Байер» стал чемпионом Германии, «Фейеноорд» стал вторым в голландской лиге.

ФК Байер
ФК Фейеноорд

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Монако» — «Барселона», «Аталанта» — «Арсенал». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей игрового дня 19 сентября
«Црвена Звезда» — «Бенфика»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Агент — о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Сухой матч — это хороший почин!»
Головин вошел в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
Призовые в Лиге чемпионов: сколько денег клубы получат за разные стадии?
Сегодня
Вчера
Неделя