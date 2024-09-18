«Фейеноорд» и «Байер» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов

«Фейеноорд» и «Байер» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг 19 сентября. Игра состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Фейеноорд» — «Байер» в прямом эфире можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Фейеноорд» — Байер" можно в матч-центре на нашем сайте.

Ранее соперники встречались между собой два раза. Одна игра завершилась победой леверкузенской команды (1:0), в другом матче клубы победителя не выявили (2:2).