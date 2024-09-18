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Сегодня, 19:45

«Фейеноорд» — «Байер»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Фейеноорд» и «Байер» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Фейеноорд» и «Байер» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг 19 сентября. Игра состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Фейеноорд» — «Байер» в прямом эфире можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Фейеноорд» — Байер" можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Байер

Ранее соперники встречались между собой два раза. Одна игра завершилась победой леверкузенской команды (1:0), в другом матче клубы победителя не выявили (2:2).

ФК Байер
ФК Фейеноорд

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