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«Фейеноорд» — «Спарта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Фейеноорд» и «Спарта» проведут матч в Лиге чемпионов 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Фейеноорд и Спарта» проведут матч в 6-ом туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Фейеноорд» — «Спарта» будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Спарта» также изучайте в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Спарта П

В пятом туре общего этапа «Фейеноорд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3), а «Спарта» уступила «Атлетико» (0:6).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Спарта (Прага)
ФК Фейеноорд
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