«Фейеноорд» и «Спарта» проведут матч в Лиге чемпионов 11 декабря

«Фейеноорд и Спарта» проведут матч в 6-ом туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Фейеноорд» — «Спарта» будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Спарта» также изучайте в нашем матч-центре.

В пятом туре общего этапа «Фейеноорд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3), а «Спарта» уступила «Атлетико» (0:6).