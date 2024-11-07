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Сегодня, 01:24

«Зальцбург» выиграл у «Фейеноорда» и одержал первую победу в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Карим Конате празднует гол с игроками &quot;Зальцбурга&quot;.
Фото Reuters
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«Зальцбург» на выезде переиграл «Фейеноорд» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

Нападающий гостей Карим Конате в конце первого тайма открыл счет, а в начале второй половины оформил дубль. На 80-й минуте голландская команда осталась в меньшинстве, однако спустя минуту отыграла один мяч. В концовке Конате имел шанс оформить хет-трик, но не смог реализовать пенальти. На 86-й минуте Дауда Гиндо забил третий мяч гостей.

«Зальцбург» одерджал первую победу и поднялся на 30-е место в турнирной таблице. «Фейеноорд» с 6 очками располагается на 21-й строчке.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
1:3
Зальцбург

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Фейеноорд

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