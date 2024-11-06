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Сегодня, 22:00

«Фейеноорд» — «Зальцбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Фейеноорд» сыграет с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Камиль Пентковский, игрок ФК «Ред Булл» Зальцбург.
Фото Global Look Press
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«Фейеноорд» сыграет с «Зальцбургом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Игра пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Голландия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Фейеноорд» — «Зальцбург» можно в матч-центре на нашем сайте. В России права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платной онлайн-платформе «Okko Спорт». Также в онлайн-кинотеатре будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники еще не встречались в официальных встречах. «Фейеноорд» и «Зальцбург» провели две товарищеские игры. Счет 1-1.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Зальцбург

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Фейеноорд

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