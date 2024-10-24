Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:12

Фоден рассказал, что обсуждали игроки «Сити» в перерыве матча со «Спартой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Спартой» (5:0) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Они заставили нас потрудиться. Нам пришлось нелегко после моего гола. Они стали играть компактнее, свободных зон стало меньше, и они провели несколько опасных контратак. Мы обсудили это в перерыве. Сказали себе, что надо наладить игру. Считаю, что во втором тайме мы сыграли гораздо лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Фодена.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Спарта» располагается на 21-й строчке — 4 очка.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартовал в Петербурге
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
Юрист рассказала об ответственности за незаконную перепланировку
Суд арестовал депутата и его подельников за поджог дома коллеги в Ленобласти
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
Сегодня
Вчера
Неделя