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Сегодня, 07:00

Финал Лиги чемпионов 2024: дата и место проведения решающего матча

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Финал Лиги чемпионов 2024 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли».
Фото Reuters
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Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023 / 2024 назначен на 1 июня 2024 года. Это будет третья решающая игра главного европейского футбольного турнира, которая пройдет на новом стадионе «Уэмбли», и восьмая, проведенная в Лондоне.

Также финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 на «Уэмбли» будет девятым для Англии, что станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании.

Победитель получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА-2024 против победителя Лиги Европы УЕФА 2023 / 2024, а также гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который впервые в своей истории стал триумфатором самого престижного европейского клубного турнира. Абсолютным рекордсменом по победам является «Реал Мадрид», побеждавший 14 раз.

Лига чемпионов УЕФА 2023 / 24 является 69-м розыгрышем главного европейского футбольного турнира среди клубов, который станет последним с существующим форматом группового этапа с 32 командами. С сезона 2024 / 25 будет введен новый формат еврокубков.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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