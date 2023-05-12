Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за беспорядков в Турции

Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон, сообщает Daily Mail. УЕФА опасается беспорядков, которые могут возникнуть из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться 14 мая.

По информации источника, УЕФА уже направил неофициальный запрос в португальскую федерацию футбола по поводу возможности проведения финала на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Ранее финал Лиги чемпионов уже переносился из Стамбула дважды из-за пандемии по коронавирусу: сначала в 2020-м, а затем в 2021-м.

Финал Лиги чемпионов 2023 года должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.