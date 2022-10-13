Фирмино: «Когда Салах забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал хет-трик Мохамеда Салаха в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (7:1). Бразилец забил три гола за шесть минут.

«Когда он забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик, и он сделал. Мы не так хорошо выступили в премьер-лиге, но это ставит нас в сильную позицию [с точки зрения квалификации] в Лиге чемпионов [плей-офф], и теперь мы с нетерпением ждем следующей игры.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.