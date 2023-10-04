Фишер: «Третий мяч, который мы получили в самом конце, просто убил «Унион»

Главный тренер «Униона» Урс Фишер прокомментировал поражение от «Браги» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы вели 2:0, и все складывалось успешно. «Брага» пыталась давить, но ее атаки не были опасными. Потом мы пропустили до перерыва и сразу после него, а третий мяч, который мы получили в самом конце, просто убил нас.

Таковы реалии. Мы должны были забивать третий мяч. У нас было три хороших момента, но мы не забили. На таком уровне за такое наказывают. Конечно, болельщики были на высоте, но мы остались без очков. Теперь надо сосредоточиться на следующих целях», — цитирует пресс-служба УЕФА Фишера.

«Брага» с 3 очками поднялась на 3-е место в группе C. «Унион» после двух поражений идет на последней строчке.