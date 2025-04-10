Флик объяснил, почему заменил Ямаля в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Боруссией» (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов объяснил, почему заменил Ламина Ямаля.

«С Ламином [Ямалем] все в порядке. В последнее время он играл слишком много, так что появился шанс пораньше отдохнуть, а заодно дать возможность поиграть Ансу [Фати]. Очень важно, чтобы у него было больше игровой практики, — он так хорошо тренировался, что заслужил ее», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Ответный матч пройдет в Германии через неделю, 15 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.