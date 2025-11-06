Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 25-летний англичанин оформил дубль в матче 4-го тура общего этапа турнира против дортмундской «Боруссии» (4:1). Помимо Фодена на награду претендовали Виктор Осимхен («Галатасарай»), Микель Мерино («Арсенал») и Карлуш Форбс («Брюгге»). «Манчестер Сити» с 10 очками занимает четвертое место в таблице общего этапа. Всего в сезоне-2025/26 на счету Фодена 4 гола и 3 результативных передачи в 13 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Гвардиола играет от обороны — и побеждает. «Ман Сити» расправился с «Боруссией» в блестящем стиле

ValeraK А где Дзюба с Гатальским?)) 06.11.2025

oleg.bob Всё по делу! А Карлос не Форбс, а Борджеш! 06.11.2025