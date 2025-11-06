Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов

6 ноября, 17:38
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
25-летний англичанин оформил дубль в матче 4-го тура общего этапа турнира против дортмундской «Боруссии» (4:1).
Помимо Фодена на награду претендовали Виктор Осимхен («Галатасарай»), Микель Мерино («Арсенал») и Карлуш Форбс («Брюгге»).
«Манчестер Сити» с 10 очками занимает четвертое место в таблице общего этапа.
Всего в сезоне-2025/26 на счету Фодена 4 гола и 3 результативных передачи в 13 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
ValeraK
А где Дзюба с Гатальским?))
06.11.2025
oleg.bob
Всё по делу! А Карлос не Форбс, а Борджеш!
06.11.2025
инок
Уход Де Брюйне благоприятно повлиял на Фодена. Он теперь играет на позиции в центре и прекрасно себя чувствует, главный креативщик команды.))
06.11.2025