6 ноября, 17:38

Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов

Сергей Ярошенко
Фил Фоден.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

25-летний англичанин оформил дубль в матче 4-го тура общего этапа турнира против дортмундской «Боруссии» (4:1).

Помимо Фодена на награду претендовали Виктор Осимхен («Галатасарай»), Микель Мерино («Арсенал») и Карлуш Форбс («Брюгге»).

«Манчестер Сити» с 10 очками занимает четвертое место в таблице общего этапа.

Всего в сезоне-2025/26 на счету Фодена 4 гола и 3 результативных передачи в 13 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; разгромил дортмундскую &laquo;Боруссию&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура общего этапа&nbsp;ЛЧ.Гвардиола играет от обороны — и побеждает. «Ман Сити» расправился с «Боруссией» в блестящем стиле
3

  • ValeraK

    А где Дзюба с Гатальским?))

    06.11.2025

  • oleg.bob

    Всё по делу! А Карлос не Форбс, а Борджеш!

    06.11.2025

  • инок

    Уход Де Брюйне благоприятно повлиял на Фодена. Он теперь играет на позиции в центре и прекрасно себя чувствует, главный креативщик команды.))

    06.11.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Манчестер Сити
    Фил Фоден
