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Лига чемпионов

Сегодня, 03:58

Фоден: «Лейпциг» забил быстрый гол, это был не лучший сценарий для «Сити», но мы достойно ответили»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фил Фоден.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы знали, что из себя представляет «Лейпциг». Они здорово сыграли против нас в одном из предыдущих матчей. В перерыве мы даже подумали, что сценарий повторяется. Тренер сказал, что мы должны быть готовы, потому что «Лейпциг» будет сражаться. Они забили быстрый гол, это был не лучший сценарий для нас, но мы достойно ответили и показали хорошую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Фодена.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 6 очков. «РБ Лейпциг» — второй (3 очка).

 
4&nbsp;октября. &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» победила ценой потери двух звезд, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом», невероятная развязка в Глазго
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039111--leipzig-vs-man-city/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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