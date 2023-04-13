Фофана верит, что «Челси» удастся исправить ситуацию с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Уэсли Фофана отреагировал на результат первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (0:2). С 59-й минуты лондонцы играли в меньшинстве.

«Сложно принять результат, так как мы потеряли игрока и пропустили по одному голу в каждом тайме. Обидно пропускать два гола, неприятно для каждого. Но на следующей неделе у нас будет ответный матч дома. Мы сыграем на «Стэмфорд Бридж». У нас будет шанс все исправить», — цитирует Фофана официальный сайт «Челси».