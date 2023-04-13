Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:29

Фофана верит, что «Челси» удастся исправить ситуацию с «Реалом» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Челси» Уэсли Фофана отреагировал на результат первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (0:2). С 59-й минуты лондонцы играли в меньшинстве.

«Сложно принять результат, так как мы потеряли игрока и пропустили по одному голу в каждом тайме. Обидно пропускать два гола, неприятно для каждого. Но на следующей неделе у нас будет ответный матч дома. Мы сыграем на «Стэмфорд Бридж». У нас будет шанс все исправить», — цитирует Фофана официальный сайт «Челси».

Ответный матч между командами пройдет 18 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
1
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/4 финала: кто с кем сыграет
Аллегри — о матче со «Спортингом»: «Нам предстоит встретиться с очень сильным соперником»
Моуринью — о матче с «Фейеноордом»: «Будет непросто. Они сильнейшие в своей лиге»
Аморим: «Цель «Спортинга» — добиться большего, чем 1/4 финала с «Ювентусом»
Погба включен в заявку «Ювентуса» на матч Лиги Европы против «Спортинга»
Рэшфорд выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы
«Севилья» в 5-й раз выступит в 1/4 финала Лиги Европы — предыдущие 4 раза клуб выигрывал турнир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «У «Реала» преимущество над «Челси» по всем компонентам. Два мяча он не уступит в Англии»