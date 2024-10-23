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Сегодня, 03:07

Фонсека: «Мы делаем все возможное, чтобы развивать в «Милане» молодых игроков»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:1).

«Мы делаем все возможное, чтобы развивать молодых игроков. У нас есть Мората, Абрахам и Лука Йович в атаке, поэтому Камарде сложно получить игровое время. Мы стремимся дать ему пространство для совершенствования в разных командах. Он хорошо тренируется и играет зрело для своего возраста», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

«Милан» прервал серию из двух поражений в этом сезоне Лиги чемпионов. «Россонери» набрали 3 очка и занимают 18-е место в таблице. «Брюгге» с 3 очками — на 24-й строчке.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Милан
Паулу Фонсека

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