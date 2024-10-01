Фонсека: «Милан» слишком много ошибался в матче с «Ливерпулем». Для победы над «Байером» надо быть идеальными в обороне"

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Байера».

«Это будет похоже на матч с «Ливерпулем», нам нужно быть еще сильнее в защите, и команда в этом уже прибавила. Это хорошая проверка наших возможностей. Чтобы обыграть такую команду, как «Байер», нужно идеально действовать в обороне. Мы много ошибались в матче с «Ливерпулем» в защите, но иногда были недостаточно точны и в атаке. Мы хорошо выглядели в последних матчах серии А, но это совсем другое по сравнению с Лигой чемпионов.

Я слышал слова Хаби Алонсо, и не хотелось бы, чтобы мы были командой, которая играет от обороны и рассчитывает на контратаки. Мы не такие и не хотим такими быть. Очевидно, мы будем больше защищаться, но когда у нас будет мяч, мы хотим вести игру. Я доволен результатами в чемпионате Италии, и мне любопытно посмотреть, как мы адаптируемся к другому типу игры», — приводит пресс-служба «Милана» слова Фонсеки.

Матч «Байер» — «Милан» пройдет во вторник, 1 октября и начнется в 22.00 (мск).