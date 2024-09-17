Фонсека: «Для победы над «Ливерпулем» «Милану» нужно идеально сыграть в обороне»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — одна из сильнейших команд Европы с отлично поставленным позиционным футболом и индивидуальностью, о которой мы все знаем. Нам нужно идеально сыграть в обороне, чтобы победить. Нельзя ошибаться, иначе «Ливерпуль» обязательно забьет. Нам нужна стабильность в обороне и в атаке. Этот матч — возможность для нас показать, насколько мы стали лучше. Уверен, что болельщики окажут влияние на игру, их поддержка очень важна для нас", — приводит официальный сайт УЕФА слова Фонсеки.

Матч «Милан» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 17 сентября и начнется в 22.00 (мск).