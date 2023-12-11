Кейн о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Сфокусированы, чтобы показать правильную реакцию»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о психологическом настрое перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

9 декабря мюнхенцы разгромно проиграли «Айнтрахту» (1:5) в 14-м туре бундеслиги.

«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо, но сейчас полностью сфокусированы на матче во вторник, чтобы показать правильную реакцию», — написал Кейн в соцсети X.

Матч «МЮ» — «Бавария» пройдет 12 декабря на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23.00 мск.