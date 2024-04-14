Форвард «Баварии» Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча с «Арсеналом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«Мы все знаем, что ответный матч с «Арсеналом» очень важен для фанатов. Я надеюсь, что «Бавария» проведет хорошую игру», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

Первая игра закончилась со счетом 2:2. Ответная встреча состоится 17 апреля в Мюнхене. Начало — 22.00 мск.

В текущем сезоне 34-летний Мюллер провел 35 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 9 голевых передач. Контракт немца с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года.