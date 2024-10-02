Адейеми: «Боруссия» может снова выйти в финал Лиги чемпионов, если будет играть так же, как с «Селтиком»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми, сделавший хет-трик в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (7:1), прокомментировал победу над шотландским клубом.

«Я очень счастлив. Отличный матч, мы забили семь голов, это был хороший вечер. Мы можем снова выйти в финал Лиги чемпионов, если продолжим играть так же. Конечно, я доволен своим хет-триком, больше всего мне понравился второй гол, мне удалость отлично пробить», — приводит официальный сайт УЕФА слова Адейеми.

«Боруссия» лидирует в таблице Лиги чемпионов с 6 очками в 2 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Реала».