Форвард «Интера» Мартинес поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с «Миланом»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал скорую встречу с «Миланом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Дерби с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов? Это будет невероятный матч, все игроки это понимают. На данный момент нам нужно сосредоточиться на чемпионате, так как нам необходимо набирать очки. Хочу ли я выиграть Лигу чемпионов вместе с чемпионатом мира? Конечно, ведь я играю в футбол ради того, чтобы побеждать», — цитирует Мартинеса журналист Николо Скира в социальных сетях.