Форвард «Милана» Леау признан лучшим игроком матча с «Наполи»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1). На счету португальца голевая передача.

«Блестящая игра в атаке. Заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода на особом стадионе. «Наполи» никак не мог справиться с португальцем, и «Милан» умело использовал его талант для выхода в полуфинал», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».