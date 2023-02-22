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Лига чемпионов

Сегодня, 15:26

Кварацхелия — самый молодой игрок, принявший участие в более чем 5 голах в этом сезоне ЛЧ

Руслан Минаев
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым молодым игроком, принявшим участие в более чем пяти голах в Лиге чемпионов в этом сезоне. На счету 22-летнего грузина два гола и 4 результативные передачи.

В тройке идут вингер «Реала» Винисиус Жуниор, на счету которого 6 голов и 2 передачи, и полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус — 4 гола и 2 передачи.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Айнтрахта» (2:0) Кварацхелия отметился результативной передачей.

В этом сезоне на счету игрока 25 матчей, 12 голов и 15 результативных передач за «Наполи».

Винисиус Жуниор
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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