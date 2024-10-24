Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:56

Винисиус и Рафинья попали в сборную недели в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Telegram Дзен

УЕФА объявила сборную прошедшей недели в Лиге чемпионов.

Среди прочих, в нее вошли форварда «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Рафинья, бразильцы оформили хет-трики в матчах с «Боруссией» (5:2) и «Баварией» (4:1).

Сборная недели в Лиге чемпионов:

Маттиа Перин («Ювентус») — Мигель Гутьеррес («Жирона»), Исак Хин («Аталанта»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Стефан Ристовски («Динамо Загреб») — Николо Барелла («Интер»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Такуми Минамино («Монако») — Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Джон Дюран («Астон Вилла»).

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024 года. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов

Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир вошел в тренерский штаб «Норвича»
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя