Винисиус и Рафинья попали в сборную недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявила сборную прошедшей недели в Лиге чемпионов. Среди прочих, в нее вошли форварда «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Рафинья, бразильцы оформили хет-трики в матчах с «Боруссией» (5:2) и «Баварией» (4:1). Сборная недели в Лиге чемпионов: Маттиа Перин («Ювентус») — Мигель Гутьеррес («Жирона»), Исак Хин («Аталанта»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Стефан Ристовски («Динамо Загреб») — Николо Барелла («Интер»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Такуми Минамино («Монако») — Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Джон Дюран («Астон Вилла»). Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов