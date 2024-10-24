Винисиус и Рафинья попали в сборную недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 19:56
УЕФА объявила сборную прошедшей недели в Лиге чемпионов.
Среди прочих, в нее вошли форварда «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Рафинья, бразильцы оформили хет-трики в матчах с «Боруссией» (5:2) и «Баварией» (4:1).
Сборная недели в Лиге чемпионов:
Маттиа Перин («Ювентус») — Мигель Гутьеррес («Жирона»), Исак Хин («Аталанта»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Стефан Ристовски («Динамо Загреб») — Николо Барелла («Интер»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Такуми Минамино («Монако») — Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Джон Дюран («Астон Вилла»).