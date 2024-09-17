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Сегодня, 05:28

Форвард «Штутгарта» Ундав о матче с «Реалом»: «Это особенный момент для меня. Нам нельзя ошибаться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Нам предстоит сыграть на «Сантьяго Бернабеу», это один из самых больших стадионов, на котором хочет выступить любой футболист, но это не должно нас запугивать. Этот матч станет для меня первым в Лиге чемпионов, и для меня очень особенно то, что это встреча с «Реалом». Всегда хочется соревноваться с лучшими. Нам нужно будет защищаться вместе, всей командой. У «Реала» одни из лучших футболистов в мире. Нам нельзя допускать ни одной ошибки», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ундава.

Матч «Реал» — «Штутгарт» состоится во вторник, 17 сентября и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
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