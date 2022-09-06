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Лига чемпионов

6 сентября, 20:15

Форвард загребского «Динамо» Оршич забил первый гол в Лиге чемпионов-2022/23. Он открыл счет в матче с «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
Мислав Оршич.
Фото AFP

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич забил первый гол в розыгрыше Лиги чемпионов-2022/23.

29-летний хорват открыл счет в матче 1-го тура группового турнира ЛЧ против «Челси» на 13-й минуте встречи. Футболист реализовал выход один на один с вратарем лондонского клуба Кепой Аррисабалагой.

Загребское «Динамо» и «Челси» выступают в группе E Лиги чемпионов. Сегодня, 6 сентября состоится еще один матч с участниками этой группы: в 22.00 по московскому времени «Зальцбург» примет на своем поле «Милан».

Лига чемпионов. Группа E
06 сент, 19:45. Maksimir (Загреб)
Динамо З
1:0
Челси

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ФК Динамо (Загреб)
ФК Челси
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