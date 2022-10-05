Форвард «Зальцбурга» Окафор стал первым швейцарцем, забившим в первых трех турах Лиги чемпионов

Сегодня, 21:58
Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафор принес своей команде победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (1:0).
Как сообщает Opta, 22-летний футболист стал первым представителем Швейцарии, которому удалось забить в первых трех турах групповой стадии турнира подряд. До этого он отличался в играх с «Миланом» (1:1) и «Челси» (1:1).
Предыдущим футболистом «Зальцбурга», которому удавалось забить в первых трех матчах групповой стадии Лиги чемпионов, был форвард Эрлин Холанн, который сейчас выступает за «Манчестер Сити».
«Зальцбург» занимает первое место в группе E с 5 очками в 3 матчах. В следующем туре австрийская команда сыграет против загребского «Динамо» на выезде, игра пройдет 11 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования