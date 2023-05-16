Ачерби: «Милан» постарается сотворить что-нибудь экстраординарное. Так что надо хорошо подготовиться»

Защитник «Интера» Франческо Ачерби поделился ожиданиями от ответного матча с «Миланом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой «Интера» со счетом 2:0.

«Это полуфинал против «Милана». Они хотят отыграться. Мы это знаем. Но многое зависит от нас самих — от нашего настроя и решимости. «Милан» постарается сотворить что-нибудь экстраординарное. Так что надо хорошо подготовиться. В целом мы проводим хороший сезон, но есть ощущения, что чего-то все же не хватает. Посмотрим, что произойдет до конца сезона, и тогда сможем подвести итог», — приводит слова Ачерби сайт УЕФА.

Ответная игра состоится 16 мая на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.