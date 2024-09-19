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Сегодня, 18:23

Франко Камоцци: «Дебют Сафонова можно считать удачным»

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Франко Камоции, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил дебют российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«Дебют Сафонова за «ПСЖ» можно считать удачным. В следующих матчах у него будут шансы продемонстрировать свое мастерство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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