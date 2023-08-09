Футболист с российским паспортом Ондуа поблагодарил фанатов за поддержку после отказа во въезде в Великобританию

Камерунский футболист «Серветта» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, прокомментировал то, что пропустит первый матч третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.

«Всем спасибо за поддержку. Это, конечно, очень грустно. Не могу помочь команде в важной выездной игре против «Рейнджерс». Тем более, не по спортивным причинам. Но благодаря вашей поддержке я унывать не буду. Благодарю», — сказал Ондуа в видео, опубликованном в Telegram-канале.

В «Серветте» заявили, что совместных действий клуба и игрока в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией оказалось недостаточно для решения проблемы.

27-летний игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Ондуа выступал за ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер».

Матч «Серветт» — «Рейнджерс» пройдет в Глазго 9 августа и начнется в 21:45 мск.