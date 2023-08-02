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Лига чемпионов

Сегодня, 08:18

Футболистов «Днепра-1» отравили перед матчем Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер сообщил, что футболисты его команды были отравлены перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Панатинаикоса» (2:2).

«У нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семь работников клуба. Они не спали всю ночь. В матче на поле было много игроков, которые были отравлены», — заявил Кучер на пресс-конференции после игры.

«Днепр-1» сыграл вничью с «Панатинаикосом» (2:2) в ответном матче и проиграл по сумме двух встреч со счетом 3:5.

«Панатинаикос» прошел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором встретится с «Марселем». «Днепр-1» вылетел в отборочный раунд Лиги Европы, в котором сыграет против пражской «Славии».

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