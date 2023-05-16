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Лига чемпионов

16 мая, 18:53

Каррагер: «Манчестер Сити» лучше «Реала», но им будет тяжело»

Руслан Минаев
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Экс-защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о предстоящем ответном матче между «Манчестер Сити» и «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

По его словам, фаворитом матча будет английский клуб.

«Кажется, что теперь каждая игра дается им очень легко. Я думал, что матч с «Эвертоном» будет для них самым тяжелым, потому что они боролись до конца во враждебной обстановке, и игра была в перерыве между матчами с «Реалом». Я подумал, что Гвардиола мог бы заменить еще нескольких игроков, но он этого не сделал.

Очевидно, что играть против «Реала» тяжело, но они лучше, чем команда Карло Анчелотти. Что бы ни случилось этим вечером, после него я вообще не вижу проблем», — приводит Sky Sports слова Каррагера.

Первый матч завершился со счетом 1:1. Ответная игра пройдет в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Джейми Каррагер
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