Фюльжини: «Ланс» показал смелый и качественный футбол в матче с «Севильей»

Полузащитник «Ланса» Анжело Фюльжини прокомментировал ничью с «Севильей» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы никогда в себе не сомневались. Прошлый сезон получился у нас исключительным. У нас были определенные проблемы в чемпионате, но мы не теряли веры в себя. Сегодня мы добились важного результата, на этом стадионе сложно играть. Почти для всех нас это был первый матч в Лиге чемпионов, и я думаю, что мы показали смелый и качественный футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Фюльжини.

После первого тура «Севилья» и «Ланс» делят 2-3 место в группе B, имея по одному очку.