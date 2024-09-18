Гаджиев намерен следить за Лигой чемпионов, несмотря на новый формат

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что его интерес к Лиге чемпионов не убавился после изменения формата соревнований.

«Я буду пристально следить за Лигой чемпионов, несмотря на формат. По-другому быть не может. Мы, специалисты, смотрим Лигу чемпионов не только потому, что это интересно, а еще и потому, что мы находимся в рабочем процессе и не хотим упускать детали. Конечно, я буду смотреть Лигу чемпионов», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

С сезона-2024/25 число участников турнира увеличено до 36, все команды объединены в одну группу. Ранее в групповой стадии Лиги чемпионов участвовали 32 команды, разделенные на 4 группы по 8 клубов.