Гаджиев объяснил отсутствие результатов у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на международной арене

Экс-главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением, почему «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не добиваются успехов в Лиге чемпионов.

«Первое, что нужно сказать, — это конкуренция. Такой конкуренции, как в футболе, нет ни в одном виде спорта. Результат зависит не только от того, как ты вкладываешь, но и от того, как ты расходуешь эти деньги и управляешь этим процессом. Я не могу сказать, что у них результатов нет. «ПСЖ» выигрывает ведь во Франции, хотя ранее «Лион» господствовал несколько лет. Сейчас чемпионат за «ПСЖ», а не за кем-то еще. У «Манчестер Сити» была еще сложнее ситуация, и они быстро стали лидером в Англии. Лет 10 понадобилось «горожанам», чтобы они потом выигрывали чемпионат. Может быть, где-то экономические решения могли бы быть другими, мне сложно насчет этого судить», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Ранее «ПСЖ» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» сначала 0:1, а во втором матче — 0:2. «Манчестер Сити» 14 марта сыграет против «РБ Лейпцига» в ответном матче. Первая игра завершилась со счетом 1:1.