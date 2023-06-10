Гаджиев — о финале ЛЧ: «В таких матчах не всегда побеждают лучшие команды»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мыслями о финале Лиги чемпионов.

— Вы ждете разгромной победы «Манчестер Сити»?

— Нет, не жду. Есть мнение, что англичане — лучшие в Европе, но в финалах далеко не всегда побеждают лучшие команды, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

— Гвардиола стремится к треблу. Если он возьмет Лигу чемпионов, он сравнится с Анчелотти по статусу?

— Гвардиола и без победы в Лиге чемпионов сравнился по статусу с Анчелотти. Победа в Лиге чемпионов — это важный критерий, но величие в целом зависит от многих факторов. Гвардиола двигает игру далеко вперед, он внес свой вклад в новую систему подготовки футболистов.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.