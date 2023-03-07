0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:34

Гаджиев считает, что у «ПСЖ» почти нет шансов обыграть «Баварию» в ЛЧ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил шансы «ПСЖ» пройти мюнхенскую «Баварию» в 1/8 финала после поражения в первом матче.

«У «ПСЖ» шансов победить «Баварию» еще меньше, чем у «Челси» — «Боруссию». На своем поле «Бавария», скорее всего, не отдаст победу. Я бы с большой вероятностью отдал победу «Баварии», шансы парижан — одна треть, может быть. Даже с учетом того, что Килиан Мбаппе поправился, все равно мюнхенцы выглядят предпочтительнее», — приводит слова Гаджиева «Газете.Ru».

Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19911037.shtml
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гаджи Гаджиев
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
«Спортинг» — «Айнтрахт»: видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аякс»: видеообзор матча
«Порту» — «Атлетико»: видеообзор матча
«Байер» — «Брюгге»: видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: видеообзор матча
«Аякс» — «Ливерпуль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конте считает, что давление не повлияет на игру «Тоттенхэма» в ответном матче с «Миланом»