«Галатасарай» и «Буде-Глимт» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

«Галатасарай» и «Буде-Глимт» проведут матч в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября, на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 19:45. RAMS Park (Стамбул)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Стамбуле и всего дня Лиги чемпионов. Изучать ключевые события и результат игры «Галатасарай» — «Буде-Глимт» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть игру в Стамбуле в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на стриминговый сервис).

«Галатасарай» в предыдущем туре обыграл «Ливерпуль» (1:0), а «Буде-Глимт» сыграл вничью с действующим победителем Лиги Европы «Тоттенхэмом» (2:2).