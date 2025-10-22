«Галатасарай» — «Буде-Глимт»: Осимхен, Сане и Хайкин выйдут с первых минут

«Галатасарай» и «Буде-Глимт» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Галатасарай»: Угурджан Чакыр, Шоллои, Санчес, Бардакджи, Якобс, Сане, Лемина, Торрейра, Акгюн, Осимхен, Йылмаз.

Запасные: Батухан Шен, Гювенч, Балтаджи, Сара, Икарди, Элмали, Кутлу, Кутуджу, Айхан, Демир, Юнай.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сьевольд, Бьертуфт, Алеесами, Бьеркан, Эвьен, Берг, Брунстад Фет, Эукленн, Хег, Хауге.

Запасные: Фай Лунн, Брендбо, Нильсен, Хельмерсен, Клюнге, Рийснес, Басси, Мяяття, Йергенсен, Хансен.

Матч «Галатасарай» — «Буде-Глимт» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 19.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Галатасарай» занимает 20-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 3 очками, «Буде-Глимт» идет на 25-й строчке с 2 очками.