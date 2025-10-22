«Галатасарай» и «Буде-Глимт» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «RAMS Парк» в Стамбуле (Турция). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 19:45. RAMS Park (Стамбул)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события матча «Галатасарай» — «Буде-Глимт» будут доступны в матч-центре на нашем нашем сайте. В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре турнира стамбульская команда победила «Ливерпуль» со счетом 1:0. Норвежцы во 2-м туре ЛЧ сыграли вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.

