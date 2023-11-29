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Сегодня, 19:15

«Галатасарай» — «МЮ»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Галатасарай» — «МЮ» начнется в 20:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Галатасарай» — «МЮ».
Фото AFP
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«Галатасарай» примет «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и начнется в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Галатасарай» — «МЮ» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 20:30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа A
29 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Ман. Юнайтед

Англичане с 3 очками — аутсайдеры группы А. Команда Эрика тен Хага потерпела 3 поражения в 4 матчах, проиграв «Баварии» (3:4), «Копенгагену» (3:4) и дома «Галатасараю» (2:3). Турки помимо победы над «МЮ» сыграли вничью с датчанами и с 4 очками занимают третье место в группе.

В том случае, если «Бавария», которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, не проиграет дома «Копенгагену», у «МЮ» будет шанс подняться на второе место.

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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