Турецкий «Галатасарай» и швейцарский «Янг Бойз» сыграют в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/2025 во вторник, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Али Сами Ен» («Рамс Парк») в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Галатасарай» — «Янг Бойз» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче швейцарская команда победила турецкий клуб со счетом 3:2.

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