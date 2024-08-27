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Сегодня, 20:30

«Галатасарай» — «Янг Бойз»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Галатасарай» сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мауро Икарди (ФК «Галатасарай»).
Фото Global Look Press
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Турецкий «Галатасарай» и швейцарский «Янг Бойз» сыграют в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/2025 во вторник, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Али Сами Ен» («Рамс Парк») в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Галатасарай» — «Янг Бойз» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче швейцарская команда победила турецкий клуб со счетом 3:2.

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Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
27 авг, 22:00. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Янг Бойз

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Янг Бойз
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