Гальтье поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» с «Бенфикой»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Если мы и нервничаем, то из-за последнего матча, а не из-за какого-то напряжения в клубе», — цитирует Гальтье пресс-служба УЕФА.

Первый матч клубы сыграли со счетом 1:1. Матч «ПСЖ» — «Бенфика» состоится во вторник, 11 октября. Начало — в 22.00 мск.