Гальтье поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» с «Бенфикой»

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Если мы и нервничаем, то из-за последнего матча, а не из-за какого-то напряжения в клубе», — цитирует Гальтье пресс-служба УЕФА.
Первый матч клубы сыграли со счетом 1:1. Матч «ПСЖ» — «Бенфика» состоится во вторник, 11 октября. Начало — в 22.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования