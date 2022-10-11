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Лига чемпионов

Сегодня, 11:41

Гальтье поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» с «Бенфикой»

Виктория Кравченко

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Если мы и нервничаем, то из-за последнего матча, а не из-за какого-то напряжения в клубе», — цитирует Гальтье пресс-служба УЕФА.

Первый матч клубы сыграли со счетом 1:1. Матч «ПСЖ» — «Бенфика» состоится во вторник, 11 октября. Начало — в 22.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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