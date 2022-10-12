Гальтье: «Защита доминировала над нападением во втором матче между «ПСЖ» и «Бенфикой»

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал ничью с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Когда ты «Пари Сен-Жермен», ты должен побеждать. Сегодняшняя игра была не такой, как на прошлой неделе, когда обе команды создали больше моментов. Защита доминировала над нападением, и мы должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру. Это позволило «Бенфике» вернуться, играть более плотно, что усложнило нам задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье.
После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.
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