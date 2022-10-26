Гальтье: «Для меня большая честь иметь таких игроков, как Месси, Мбаппе и Неймар»

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал разгромную победу над «Маккаби» (7:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Схема 4-3-3 означала, что атакующая тройка могла располагаться немного выше на поле, и у них было немного больше свободы в движениях благодаря работе полузащиты. Для меня большая честь иметь таких игроков и видеть, как они играют друг на друга», — цитирует пресс-служба УЕФА Галтье.
«ПСЖ» набрал 11 очков и гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с 3 очками располагается на последней строчке..
Методология
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Основные источники исследования