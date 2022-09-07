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Лига чемпионов

7 сентября, 04:35

Гальтье: «Победа в трудной ситуации помогает команде расти»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас было несколько очень хороших моментов в первом тайме, и мы заслуженно лидировали, забив два великолепных гола. Конечно, когда ведешь 2:0, важен третий гол. Но для нас что-то пошло не так, и это дало нашим соперникам надежду. Игра стала очень открытой, с шансами на голы с обеих сторон, но это Лига чемпионов. Победа в трудной ситуации помогает команде расти», — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035655--paris-vs-juventus/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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