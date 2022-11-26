Гальтье рассказал, что думает о выходе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов. Команда вышла из группы со второго места.

«Некоторые думают, что «ПСЖ» должен без проблем выходить в плей-офф, на деле все не так просто. В Лиге чемпионов не бывает легко, учитывая плотный графи и сезон. О многом говорит вылет таких команд, как «Ювентус», «Барселона» и «Атлетико», — цитирует Marca Гальтье.

14 февраля «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.