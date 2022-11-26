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Лига чемпионов

Сегодня, 08:46

Гальтье рассказал, что думает о выходе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов. Команда вышла из группы со второго места.

«Некоторые думают, что «ПСЖ» должен без проблем выходить в плей-офф, на деле все не так просто. В Лиге чемпионов не бывает легко, учитывая плотный графи и сезон. О многом говорит вылет таких команд, как «Ювентус», «Барселона» и «Атлетико», — цитирует Marca Гальтье.

14 февраля «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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27%

1.63

Х2

22%

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Германия

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
1
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