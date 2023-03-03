Гальтье сообщил, что Неймар не сыграет за «ПСЖ» против «Баварии» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что Неймар не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«В двух ближайших матчах [против «Нанта» и «Баварии» ] Неймар не сыграет. Наш блок будет компактнее и плотнее. Без Неймара у нас вместо двух полузащитников будет три полузащитника и два атакующих футболиста. Не могу сказать, что отсутствие Неймара — это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Неймар получил травму 19 февраля в матче чемпионата Франции против «Лилля» (4:3). У 31-летнего бразильца выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок.

Первую встречу против «Баварии» «ПСЖ» проиграл у себя дома со счетом 0:1. Ответная игра 1/8 финала ЛЧ запланирована на 8 марта.