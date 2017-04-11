Гамейро не поможет "Атлетико" в матче с "Лестером"

"Атлетико" официально подтвердил, что нападающий Кевин Гамейро из-за проблем со здоровьем не сыграет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера". 29-летний француз не был включен в число игроков, которые могут сыграть в завтрашней встрече.

Как сообщает пресс-служба "Атлетико", главный тренер команды Диего Симеоне может рассчитывать на следующих игроков: Облак, Морейра, Годин, Филипе Луис, Савич, Лукас Эрнандез, Хуанфран, Хименес, Коке, Сауль, Карраско, Габи, Черчи, Томас, Гайтан, Гризманн, Торрес, Корреа.