Кейн: «Трижды пропустить на выезде в первом тайме — не лучшее для «Баварии» начало»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:4) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Трижды пропустить на выезде в первом тайме — не лучшее для нас начало. У нас был отрезок в первом тайме, когда мы играли по-настоящему остро, но «Барселона» сыграла хорошо, а мы не воспользовались тем промежутком, когда выглядели лучше. Ну а затем нас наказали контратаками», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.