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Кейн: «Трижды пропустить на выезде в первом тайме — не лучшее для «Баварии» начало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:4) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Трижды пропустить на выезде в первом тайме — не лучшее для нас начало. У нас был отрезок в первом тайме, когда мы играли по-настоящему остро, но «Барселона» сыграла хорошо, а мы не воспользовались тем промежутком, когда выглядели лучше. Ну а затем нас наказали контратаками», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.

Игрок &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. «Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8
Источник: Официальный сайт УЕФА
Харри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона

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